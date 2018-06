Frankfurt/Main (dpa) - Vor dem mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht aus den USA haben die deutschen Aktienindizes am Freitag zugelegt.

Der Dax gewann am Morgen 0,35 Prozent auf 8022 Punkte hinzu. Am Vortag hatte der Leitindex bereits im Kielwasser der Leitzinsentscheidungen in Europa den Dreh nach oben geschafft.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte dauerhaft billiges Geld versprochen. Der MDax stieg um 0,44 Prozent auf 13 920 Punkte, für den TecDax ging es um 0,36 Prozent auf 965 Punkte hoch. In Europa zog der Leitindex EuroStoxx50 um 0,35 Prozent auf 2556 Punkte an.

Die positiven Vorgaben aus Asien nach den überraschend marktfreundlichen Aktionen der EZB und der Bank von England vom Vortag sorgten für anhaltend positive Stimmung, sagte Marktstratege Chris Weston vom Broker IG.

Alle Augen sind nun auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag gerichtet. Beobachter rechnen mit einer anhaltend moderaten Erholung am Jobmarkt. Im Schnitt werden 166 000 neu geschaffene Stellen erwartet.

Lanxess-Aktien führten mit plus 2,84 Prozent den Dax nach oben. Händlern zufolge starten derzeit die zuletzt besonders vernachlässigten Papiere einen Erholungsversuch. Nachdem tags zuvor mit der Commerzbank der schwächste Dax-Wert der vergangenen dreißig Tage von den Anlegern favorisiert worden war, zog nun mit Lanxess die Nummer Zwei auf der Liste der Monatsverlierer nach.