Cochabamba (AFP) Boliviens Verbündete haben mehrere EU-Länder wegen der erzwungenen Zwischenlandung von Staatschef Evo Morales in Wien scharf kritisiert. "Wir verlangen von den Regierungen Frankreichs, Spaniens, Portugals und Italiens angemessene öffentliche Entschuldigungen wegen der schwerwiegenden Vorkommnisse", hieß es in einer am Donnerstag (Ortszeit) in Cochabamba verabschiedeten Erklärung der Präsidenten von Bolivien, Venezuela, Argentinien, Ecuador, Uruguay und Suriname.

