Wiesbaden (AFP) Die Wähler können bei der Bundestagswahl am 22. September zwischen 38 Parteien und Vereinigungen entscheiden. Dies teilte der Bundeswahlleiter nach einer zweitägigen Sitzung des Bundeswahlausschusses am Freitag in Berlin mit. Damit gibt es neun Wahlmöglichkeiten mehr als bei der Wahl im Jahr 2009, als 29 Parteien zur Wahl standen. Insgesamt 20 Parteien und politische Vereinigungen scheiterten allerdings mit ihrem Antrag, zur Wahl zugelassen zu werden. Diese können nun noch binnen vier Tagen Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einreichen.

