Berlin (AFP) Nach dem Umsturz in Ägypten will die Bundesregierung ihre diplomatischen Beziehungen mit Kairo nicht einfrieren. Deutschland werde "selbstverständlich weiter" diplomatische Kontakte zu diesem "Schlüsselland für die arabische Welt pflegen", sagte ein Sprecher des Bundesaußenministeriums am Freitag. Völkerrechtliche Anerkennung beziehe sich üblicherweise nicht auf einzelne Regierungen oder Staatsoberhäupter, sondern auf Staaten als Ganzes. Wie sich die bilateralen Beziehungen zu Ägypten künftig entwickelten, hänge aber auch "vom weiteren Verlauf der Ereignisse" dort ab, sagte der Sprecher ohne Einzelheiten zu nennen.

