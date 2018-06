Cottbus (AFP) Aus einem umstrittenen geschlossenen Heim in Brandenburg sind drei Jugendliche geflüchtet. Die drei Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren seien bereits am Mittwoch als vermisst gemeldet worden, die Suche der Polizei aber bislang erfolglos geblieben, sagte ein Polizeisprecher in Cottbus am Freitagmittag. Gegen das Heim in Neuendorf gibt es Vorwürfe, dass dort Jugendliche misshandelt und drangsaliert worden seien. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Mitarbeiter der Betreiberfirma.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.