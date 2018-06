Kairo (dpa) - Blutiger "Freitag der Ablehnung" in Ägypten: Bei Massenprotesten der Islamisten gegen den Sturz ihres Präsidenten Mohammed Mursi hat die Armee mindestens zwei Demonstranten erschossen.

Zehntausende waren am Freitag nach dem Mittagsgebet in Kairo und anderen Städten gegen den "Militärputsch" auf die Straße gegangen. Der ägyptische Übergangspräsident Adli Mansur löste mit einer seiner ersten Weisungen das Parlament auf. Der Führer der Muslimbruderschaft, Mohammed Badia, trat überraschend beim Protest der Islamisten gegen die Absetzung Mursis in Kairo auf.

"Wir werden ihn (Mursi) auf unseren Schultern tragend (ins Amt) zurückbringen", rief Badia Zehntausenden Anhängern der Bruderschaft zu. "Wir werden für ihn unsere Seelen opfern." Mursi war am Mittwoch von der Armeeführung nach blutigen Massenprotesten entmachtet worden. Die Sicherheitsbehörden hatten am Donnerstag mitgeteilt, dass Badia verhaftet worden sei. Sein Anwalt dementierte dies am Freitag. Zugleich bestätigte er, dass zwei Führungsmitglieder der Bruderschaft, Saad al-Katatni und Monim Abdel Maksud, sowie Badias Vorgänger Mohammed Mehdi Akif verhaftet worden seien.

Als Demonstranten vor den Sitz der Republikanischen Garden marschierten, wo Mursi angeblich festgehalten wird, eröffneten die Soldaten das Feuer. Mehrere Menschen wurden nach Angaben der Muslimbruderschaft verletzt. Sie hatte zu den Protesten aufgerufen.

Die Afrikanische Union (AU) schloss Ägypten wegen des Umsturzes aus ihren Reihen aus. Der Machtwechsel in Kairo "entspreche nicht der Verfassung Ägyptens", lautete die Begründung des AU-Sicherheitsrates am Freitag in Addis Abeba.

Das Militär hatte Mursi am Mittwoch gestürzt. Er hatte es nach heftigen Zusammenstößen nicht geschafft, die Lage zu beruhigen. Auch gegen die Muslimbruderschaft, aus der Mursi stammt, ging die Militärführung scharf vor. Verfassungsgerichtspräsident Mansur trat die vorübergehende Nachfolge an.

Unmittelbar nach seiner Vereidigung hatte Mansur angekündigt, die Islamisten an der Regierung beteiligen zu wollen. Dies schlossen die religiösen Kräfte jedoch kategorisch aus. Mursi selbst bezeichnete seine Entmachtung als "klaren Militärputsch".

Die landesweiten Proteste der Islamisten waren zunächst friedlich verlaufen. Die Menschen riefen: "Mursi ist der Präsident!" Sie machten ihrer Wut darüber Luft, dass der erste frei gewählte Präsident in der Geschichte Ägyptens aus ihrer Sicht willkürlich entmachtet wurde. Die größte Kundgebung fand vor der Rabia-al-Adawija-Moschee in der Kairoer Vorstadt Nasr City statt. Tausende Menschen strömten auch in Alexandria, Luxor und Damanhur im Nildelta zusammen.

Das Militär hatte von vornherein klargemacht, dass es durchgreifen werde, sollten die Demonstrationen aus dem Ruder laufen. In einer in der Nacht zum Freitag verbreiteten Erklärung rief der Oberste Militärrat die Ägypter auf, Ruhe zu bewahren und ihr Recht auf Demonstrationen nicht überzubeanspruchen. "Exzesse durch unnötige Beanspruchung dieses Rechts und mögliches unerwünschtes Verhalten wie Straßensperren, die Blockade öffentlicher Einrichtungen oder die Zerstörung von Eigentum" würden nicht geduldet.

Sicherheitskreise in Kairo bestätigten zwei Tote und acht Verletzte bei den Schüssen in der Hauptstadt. Zu Zusammenstößen zwischen Mursi-Anhängern und -Gegnern kam es in der Nildelta-Provinz Baheira und in Al-Arisch auf dem Sinai.

Auf der Halbinsel Sinai griffen militante Islamisten in der Nacht zum Freitag fünf Armeekontrollpunkte mit Gewehren und Panzerfäusten an. Ein Soldat wurde getötet, drei weitere verletzt, wie ägyptische Sicherheitskreise bestätigten. Zunächst war nicht klar, ob die Attacken im Zusammenhang mit dem Sturz Mursis standen.

Der deutsch-ägyptische Autor und Politologe Hamed Abdel-Samad (41), der nach einem Vortrag über "religiösen Faschismus" mit Morddrohungen belegt worden war, nannte den Umsturz am Nil einen "Sieg der Hoffnung". Bei den angekündigten Neuwahlen sei mit einer deutlichen Niederlage der Muslimbrüder zu rechnen, schrieb er in einem Gastbeitrag der "Bild"-Zeitung.