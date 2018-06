Frankfurt/Main (AFP) - (AFP) Das staatliche Förderprogramm für Solarstrom-Speicher trifft auf große Nachfrage. In den ersten zwei Monaten sei schon knapp die Hälfte der dieses Jahr verfügbaren Mittel beantragt worden, teilte die Förderbank KfW am Freitag in Frankfurt am Main mit. Seit 1. Mai gingen demnach 500 Kreditanträge über insgesamt zehn Millionen Euro ein. Das entspricht einer durchschnittlichen Kreditsumme von gut 18.000 Euro und deutet darauf hin, dass mehr Unternehmen als Privathaushalte die Förderung beantragt haben. Insgesamt stehen für dieses Jahr 25 Millionen Euro zur Verfügung.

