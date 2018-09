Paris (AFP) Französischen Parlamentariern soll es künftig untersagt sein, neben ihrem Parlamentsmandat auch ein Bürgermeisteramt auszuüben. Einem entsprechenden Gesetzesartikel gegen Ämterhäufung stimmte in der Nacht zum Freitag die französische Nationalversammlung in Paris in erster Lesung zu. Über den gesamten Gesetzestext soll am kommenden Dienstag abgestimmt werden. Im Senat könnte das Vorhaben zwar scheitern, das letzte Wort hat dann aber wieder die Nationalversammlung.

