Regensburg (SID) - Halil Altintop hat sich in seinem ersten Spiel für den Fußball-Bundesligisten FC Augsburg direkt in die Torschützenliste eingetragen: Der türkische Stürmer erzielte beim 2:0 (2:0) gegen den Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg noch vor der Pause den Endstand und harmonierte bereits gut mit Angriffspartner Sascha Mölders, der zum 1:0 traf. Der vom VfB Stuttgart ausgeliehene Raphael Holzhauser kam in den zweiten 45 Minuten ebenfalls zu seinem Debüt für den FCA.