London (AFP) Prinz Harry hat die Prüfung als Kommandant eines Kampfhubschraubers vom Typ Apache abgelegt. Der 28-Jährige habe Anfang der Woche nach mehrmonatigem Training den Test auf "brillante" Weise bestanden, teilte sein Vorgesetzter Tom de la Rue am Freitag mit. Prinz Harry war bereits als Co-Pilot eines Apache in Afghanistan im Einsatz. Im Januar kehrte er nach 20 Wochen in der Unruheprovinz Helmand zurück in die Heimat. Insgesamt hat er drei Jahre Erfahrung mit den Apache-Helikoptern.

