Rom (dpa) - Der Vatikan hat erstmals in der Geschichte der katholischen Kirche eine gemeinsame Enzyklika zweier Päpste veröffentlicht.

Das Werk mit dem Titel "Lumen Fidei" ("Licht des Glaubens" wurde von dem zurückgetretenen Benedikt XVI. begonnen und von seinem Nachfolger Franziskus vollendet. Auf knapp 90 Seiten befassen sich die beiden Päpste mit dem Glauben. Sein Licht könne das gesamte Sein des Menschen erleuchten, heißt es in der Einleitung. Enzykliken sind die wichtigsten päpstlichen Schreiben.

Unterzeichnet wurde die Enzyklika nur von Franziskus, Benedikt hat nach seinen Angaben jedoch viel zu dem Werk beigetragen "Dafür bin ich ihm zutiefst dankbar", schreibt er in der Enzyklika. "In der Brüderlichkeit in Christus übernehme ich seine wertvolle Arbeit und ergänze den Text durch einige weitere Beiträge." Die neue Enzyklika sei eine Fortführung der vorherigen Enzykliken Benedikts zur Liebe und zur Hoffnung.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, würdigte es als "bemerkenswertes Zeichen, dass Papst Franziskus bei aller Verschiedenheit der beteiligten Personen und Charismen großzügig von seinem Vorgänger die Ausarbeitung in der Substanz übernommen hat". Dies sage für die Kontinuität der Lehre in der Kirche und über die enge Zusammengehörigkeit beider viel aus, heißt es in einer in Bonn veröffentlichten Erklärung weiter. "So fügen sich beide Pontifikate gut zusammen", fügte Zollitsch hinzu.

Die beiden Päpste hatten sich am Freitagmorgen bei der Einweihung eines neuen Denkmals im Vatikan getroffen und sich mit einer langen Umarmung begrüßt.