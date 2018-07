Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Jenny Elvers-Elbertzhagen (41, "Knallhart") hat sich nach Alkoholentzug und Trennung von ihrem Mann erstmals wieder auf einem roten Teppich gezeigt.

Die TV-Darstellerin zeigte sich gegenüber Journalisten zuversichtlich. "Mir geht es sehr gut, und ich habe mit Bedacht diese Veranstaltung gewählt, weil ich hier unter Freunden bin", sagte sie am Rande der Berlin Fashion Week.

Den Zeitpunkt, wieder in die Öffentlichkeit zu gehen, habe sie selbst gewählt: "Es hat sich richtig angefühlt, da hatte ich Lust zu", sagte Elvers-Elbertzhagen bei der "Bild"-Zeitungs-Party "Place to B" zu den Journalisten. Auf die Frage einer Reporterin, ob dieser Auftritt auf dem roten Teppich für sie anders gewesen sei als die bisherigen, sagte sie: "Ja, heute bin ich nüchtern."

Den Schritt, ihre Erkrankung öffentlich zu machen bereue sie nicht - schließlich sei ja auch der Absturz öffentlich gewesen. "Es war so, dass ich ein wirklich großes Problem hatte und ich halte wirklich nichts davon, das irgendwie zu vertuschen oder zu verheimlichen", sagte Elvers-Elbertzhagen und fügte hinzu: "Es gibt ganz viele Menschen, die auch damit ein Problem haben." "Ich bin jetzt fast ein Jahr trocken. Also es geht auch ohne, man kann es schaffen."

Auch die Trennung von ihrem Mann Goetz Elbertzhagen habe sie gut verkraftet. "Mir geht es sehr gut. Ich versuche mit letzter Liebe zurückzuschauen und nicht im Zorn, weil das vergiftet die Seele", sagte sie. Auch beruflich schaue sie nach vorn, sie sei in vielen Gesprächen. "Ansonsten bin ich natürlich auch Mama und hab mich um mein Kind zu kümmern wie jede andere Mama auch." Sie schmiede zwar Zukunftspläne, möchte aber vorsichtig bleiben: "Das Schicksal hat mich gelehrt, dass ich nicht zu viele Pläne machen sollte. Weil es kommt doch immer irgendwie ein bisschen anders."

Zuspruch für ihren Auftritt bekam Jenny Elvers-Elbertzhagen von anderen Party-Gästen. "Wenn ihr das gut tut, sie ist eine erwachsene Frau, sie kann machen was sie will. Und warum soll sie nicht ausgehen?", sagte die Schauspielerin Anne-Sophie Briest (33, "Keinohrhasen"). Wieder auszugehen sei auch eine Chance, zu zeigen, dass es ihr wieder gut gehe, meinte Moderatorin Sylvie van der Vaart (35). Christine Neubauer (51, "Moppel-Ich") sagte: "Das muss sie für sich entscheiden und sie soll tun, was ihr gut tut."