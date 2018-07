Frankfurt/Main (SID) - Die deutschen Volleyballer haben das erste von zwei richtungweisenden Weltliga-Duellen mit Olympiasieger Russland trotz einer 2:0-Satzführung noch verloren. In Frankfurt/Main unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen den leicht favoristierten Russen 2:3 (25:21, 25:18, 22:25, 16:25, 7:15) und verpasste es damit, die Chancen auf eine Teilnahme am Endturnier zu verbessern.

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) rettete durch die knappe Niederlage immerhin einen Zähler und belegt mit nunmehr zwölf Punkten den dritten Platz der Gruppe B. Der neue Spitzenreiter Russland (18) hat zwei, die zweitplatzierten Italiener (17) eine Partie mehr als Deutschland absolviert.

Nach dem zweiten Duell mit den Osteuropäern am Samstag (20.00 Uhr) trifft die DVV-Auswahl zum Abschluss der Gruppenphase in Teheran auf Iran (12./13.7.). Die zwei besten Teams der Gruppen A und B, der Sieger der Gruppe C und Gastgeber Argentinien qualifizieren sich für das Final-Turnier in Mar de Plata (17. bis 21. Juli).