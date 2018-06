Washington (AFP) Durch eine folgenschwere Panne bei einem Feuerwerk zum US-Nationalfeiertag sind 28 Menschen verletzt worden. Das Unglück habe sich am Donnerstag in Simi Valley in der Nähe von Los Angeles ereignet, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Verletzten seien zwischen acht und 78 Jahre alt, der Zustand von vier von ihnen sei ernst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.