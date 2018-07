Berlin (dpa) - In Berlin entscheidet sich heute abschließend, welche Parteien am 22. September um den Einzug in den Bundestag kämpfen. In seiner zweiten Sitzung befindet der Bundeswahlausschuss noch über die Anträge von 19 Splitterparteien - darunter die Grauen Panther und die satirische Gruppierung namens "Die Partei". Gestern hatte der Ausschuss bereits insgesamt 26 Parteien zugelassen: Neben etablierten Parteien wie CDU und SPD bekam unter anderem auch die eurokritische Alternative für Deutschland grünes Licht.

