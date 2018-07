Kairo (AFP) Bei Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern des gestürzten ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi sind allein in der nördlichen Stadt Alexandria laut Staatsmedien mindestens zwölf Menschen getötet worden. 200 weitere seien bei Straßenschlachten verletzt worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Mena in der Nacht zu Samstag. Damit starben am Freitag bei Unruhen im ganzen Land mindestens 26 Menschen. Die Lage in Ägypten ist seit dem Sturz Mursis am Mittwoch hochexplosiv.

