Frankfurt (SID) - Die deutschen Rollstuhl-Basketballerinnen haben ihren siebten EM-Triumph in Folge verpasst. Die Paralympics-Siegerinnen von London unterlagen im Finale der Heim-EM in Frankfurt der Auswahl der Niederlande 56:57. "Natürlich wird es beim Team jetzt ein paar Tränen geben. Ich hoffe aber, dass wir bei der kommenden WM im Endspiel wieder auf die Niederlande treffen und das Ding dann drehen", sagte Bundestrainer Holger Glinicki in der ARD.

Im Halbfinale hatte die deutsche Mannschaft Großbritannien durch ein 71:36 ausgeschaltet. Das Endspiel am Samstag war das erwartete Traumfinale, denn beide Teams standen sich zum zwölften Mal in Folge im Finale gegenüber. Alle 13 vorherigen EM-Titel gingen entweder an Rekordsieger Deutschland (9) oder die Niederlande (4).

Die deutschen Herren scheiterten unterdessen durch ein 79:89 nach Verlängerung gegen die Türkei im Viertefinale und mussten damit die Hoffnung auf ihren ersten Titel begraben. Bei der letzten EM 2011 in Israel hatten sie noch Silber gewonnen, bei den Paralympics 2012 scheiterten sie im Viertelfinale an den USA.