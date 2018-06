Istanbul (dpa) - Die Polizei in Istanbul ist erneut massiv mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen. Am Rande des Taksim-Platzes rückten die Einsatzleute am Samstag gegen Tausende weitestgehend friedliche Demonstranten vor.

Bereits kurz zuvor waren sie mit Wasserwerfern in voller Fahrt auf Protestierende zugerast, die auf dem Weg zum Taksim-Platz waren. Die Polizei schoss aus verschiedenen Richtungen Tränengas-Granaten ab.

Am von der Polizei abgeriegelten Rand des Taksim-Platzes versuchten Menschen erfolglos, sich gegen einen Wasserwerfer zu stemmen. Ein protestierender Rollstuhlfahrer fuhr vor die Polizeikette, er blieb zunächst unversehrt.

Wegen des Tränengaseinsatzes klagten zahlreiche Menschen über gereizte Augen und Atemwege. Auch Kinder waren betroffen und weinten vor Schmerzen. Istanbuls Gouverneur Hüseyin Avni Mutlu hatte zuvor die für den Samstagabend auf dem Taksim-Platz geplante Großkundgebung für illegal erklärt.