Paris/Ulm (dpa) - Superstar Usain Bolt ist eine neue Weltjahresbestzeit über 200 Meter gelaufen.

Beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Paris siegte der Olympiasieger und Weltrekordhalter aus Jamaika am Samstagabend in 19,73 Sekunden vor seinem Landsmann Warren Weir (19,92) und dem Franzosen Christophe Lemaitre (20,07). Bolt war damit genau eine Hundertstelsekunde schneller als sein großer Rivale Tyson Gay (19,74) vor zwei Wochen bei den US-Meisterschaften in Des Moines.