Frankfurt/Main (dpa) - Schauspieler und Regisseur Michael Verhoeven kann nicht glauben, dass er 75 Jahre alt wird. "Ich muss mich immer stupsen, dass es wahr ist, was in der Zeitung steht: Du wirst 75", sagte er im Interview des Radiosenders hr 1 (Sonntag) laut Vorabbericht.

Verhoeven feiert am 13. Juli seinen 75. Geburtstag. Diesen Tag wolle er allein mit seiner Ehefrau Senta Berger an der Ostsee verbringen. Seit annähernd 50 Jahren sind die beiden verheiratet. Verhoeven ist froh, dass auch sie Schauspielerin ist:

"Ich verstehe sehr viel von dem, was Senta macht, und Senta versteht sehr viel von dem, was ich beruflich mache. Da bin ich in einer besseren Lage als viele Ehemänner."

An Rente denkt Verhoeven nicht. Er wolle arbeiten und noch viele schöne Projekte machen, sagte der Regisseur, zu dessen bekanntesten Filmen "Die weiße Rose" zählt.