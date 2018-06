Berlin (dpa) - Die Grünen wollen im Fall eines Siegs bei der Bundestagswahl binnen vier Jahren 500 000 neue Arbeitsplätze in Deutschland schaffen.

"Wahrscheinlich ist deutlich mehr drin", sagte Bundesgeschäftsführerin Steffi Lemke am Samstag zu Beginn eines kleinen Parteitags vor Journalisten in Berlin. 50 Milliarden Euro sollten investiert werden in Bildung, Betreuung, Energiewende, Klimaschutz, Straßen, Schienen, Strukturwandel und Netze.

Vor der Bundestagswahl 2009 hatten die Grünen noch eine Million neue Jobs allein im Bereich erneuerbare Energien versprochen. Doch seither habe die begonnene Energiewende bereits Arbeitsplätze geschaffen. Allerdings betreibe die Bundesregierung nun eine Rückkehr zur Kohle.

