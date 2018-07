Dortmund (SID) - Ex-Superchampion Felix Sturm hat den ersten Schritt bei seiner geplanten Rückkehr auf den Box-Thron gemacht und erhält eine neue WM-Chance. In Dortmund besiegte der 34 Jahre alte Mittelgewichtler in einem Ausscheidungskampf nach Version des Weltverbandes IBF den Montenegriner Predrag Radosevic durch technischen K.o. in der vierten Runde.

Der frühere WBA-Superchampion Sturm feierte damit im 44. Profikampf den 38. Sieg (drei Niederlagen, zwei Unentschieden), ein Duell ging nicht in die Wertung ein. Der 28-jährige Radosevic musste sich nach zuvor 27 Erfolgen erstmals geschlagen geben.

Vor dem Kampf hatte eine Entscheidung der IBF für Verwirrung gesorgt. Der Verband bestätigte den Australier Sam Soliman, der Sturm Anfang des Jahres bezwungen und danach positiv auf das verbotene Amphetamin Oxilofrin getestet worden war, als Nummer eins der Weltrangliste. Sturm allerdings besitzt das Recht, in seinem nächsten Kampf um die Mittelgewichts-Krone zu boxen. Er wird dann auf den Sieger zwischen Titelträger Daniel Geale (Australien) und Darren Barker (England) treffen.