Quebec (dpa) - Eine Reihe gewaltiger Explosionen hat nach einem Güterzugunfall eine Kleinstadt im Südosten Kanadas verwüstet. In dem Ort waren Kesselwagen mit Rohöl entgleist und hatten sich entzündet. In Zeitungsberichten war von fünf oder sechs Explosionen die Rede, die Flammen seien kilometerweit zu sehen gewesen. Mindestens 30 Gebäude in dem Städtchen sind demnach zerstört. Nach Angaben kanadischer Medien werden rund 60 Menschen vermisst. Berichte über Verletzte und Tote gibt es aber noch nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.