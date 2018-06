Algier (AFP) EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso hat die Übergangsführung in Ägypten aufgerufen, rasch die verfassungsmäßige Ordnung im Land wieder herzustellen. Die ägyptische Führung müsse dazu alle notwendigen Maßnahmen treffen, sagte Barroso am Sonntag bei einem Besuch in der algerischen Hauptstadt Algier. "Wir werden mit unseren ägyptischen Partnern in diese Richtung zusammenarbeiten", fügte er hinzu.

