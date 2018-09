Riga (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck beginnt heute das offizielle Programm seines Staatsbesuchs in Lettland. In Riga wird er von Staatspräsident Andris Berzins mit militärischen Ehren begrüßt. Danach will sich Gauck unter anderem das lettische Okkupationsmuseum angucken, in dem das Schicksal des Landes unter sowjetischer wie unter nationalsozialistischer Besatzung dokumentiert wird. Gauck wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Nach Lettland wird er auch Estland und Litauen einen Staatsbesuch abstatten.

