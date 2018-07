Toulouse (AFP) Eine vor zwei Wochen aus einem Tierpark in Südfrankreich entlaufene Bärin ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Das 130 Kilo schwere Tier namens Viviane, das seit seiner Flucht eine ganze Region in Atem gehalten hatte, sei am Samstag von einem Angler entdeckt worden, sagte Zoosprecher Gabriel de Jésus am Sonntag. Daraufhin sei ein Team des Tierparks mit Betäubungsmitteln losgezogen und habe die Bärin zurückgeholt. Der Tierpark hielt es für wahrscheinlich, dass die Bärin die Avancen der Männchen abwehren wollte und deshalb verschwand.

