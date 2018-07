Ulm (SID) - Speerwerferin Christina Obergföll (31) hat bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Ulm überraschend eine Niederlage einstecken müssen. Einen Tag nach ihrem Sieg beim Diamond-League-Meeting in Paris (64,74 m) kam die Olympia-Zweite von London und Vize-Europameisterin aus Offenburg am Sonntag nicht über ganz schwache 61,73 m und Platz zwei hinaus. Den Titel sicherte sich Linda Stahl (27) aus Leverkusen. Der Olympia-Dritten reichten mäßige 63,70 m zu ihrem ersten nationalen Titel. Dritte wurde Stahls Teamkollegin Katharina Molitor mit 60,68 m.

Obergföll muss sich nun deutlich steigern, wenn sie sich in fünf Wochen ihren Traum von einer weiteren Medaille bei der Weltmeisterschaft in Moskau (10. bis 18. August) erfüllen will. Mit 67,70 m liegt sie im Moment auf Platz zwei in der Welt hinter der Russin Maria Abakumowa (69,34 m).