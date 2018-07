Ulm (SID) - Altmeister Björn Otto (35) hat bei der Höhenjagd der Stabhochspringer die stärksten Nerven gezeigt und sich mit übersprungenen 5,80 m bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Ulm seinen ersten nationalen Titel geholt. Der Olympia-Zweite von London und Vize-Europameister aus Köln setzte sich im Poker gegen Raphael Holzdeppe aus Zweibrücken durch. Der 23 Jahre alte Olympia-Dritte wirkte einen Tag nach seinem Start beim Diamond-League-Meeting in Paris etwas müde und kam nicht über 5,75 m hinaus. Sechs-Meter-Springer Otto versuchte sich am Ende vergeblich an einer neuen deutschen Jahresbestleistung von 5,92 m.

Otto und Holzdeppe gelten auch bei den Weltmeisterschaften in Moskau (10. bis 18. August) als heiße Medaillenkandidaten. Nur der französische Überflieger und Olympiasieger Renaud Lavillenie (5,95) ist in diesem Jahr höher gesprungen als das deutsche Stab-Duo.

Tobias Scherbarth knackte als Dritter mit übersprungen 5,70 m bereits als vierter deutscher Stabhochspringer die Norm für Moskau. Titelverteidiger Malte Mohr aus Wattenscheid enttäuschte mit lediglich 5,40 m und Platz acht.