Tripolis (AFP) In der libyschen Hauptstadt Tripolis haben am Sonntag hunderte Menschen gegen Milizen und andere "illegitime Brigaden" im Land demonstriert. Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete, verlangten die Demonstranten im Stadtzentrum die Umsetzung einer Anordung des Allgemeinen Nationalen Kongresses, des höchsten politischen Organs im Land, wonach die Milizen aus der Stadt abziehen müssen. Außerdem wandten sie sich gegen die Verbreitung von Waffen in Tripolis und forderten die Schaffung einer funktionierenden Armee und Polizei.

