Rom (SID) - Der italienische Motorrad-Pilot Maurizio Zucchetti ist am Sonntag bei einem Unfall tödlich verunglückt. Der 52-Jährige verlor bei der fünften Station der italienischen Motorally-Meisterschaft die Kontrolle über seine Maschine und stürzte in der Ortschaft San Severino Marche in eine Schlucht. Der erfahrene Pilot wurde offenbar von seinem Motorrad erschlagen.