Moskau (AFP) In der russischen Schwarzmeer-Region Krasnodar sind am Sonntag mindestens 80 Menschen verletzt worden, als ein aus Sibirien kommender Passagierzug entgleiste und mehrere Waggons umkippten. Sechs Menschen seien in ein Krankenhaus eingeliefert worden, die anderen seien lediglich leicht verletzt, berichteten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Ministerium für Katastrophenschutz.

