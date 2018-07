Kasan (SID) - Die 27. Sommer-Universiade im russischen Kasan ist mit dem Entzünden der Universiade-Flamme eröffnet worden. Nach der Begrüßung durch Präsident Wladimir Putin zogen die teilnehmenden Nationen in die neugebaute Arena der Hauptstadt der Teilrepublik Tatarstan ein, Fahnenträger für das deutsche Team war Tischtennisspieler Lennart Wehking von der Sporthochschule Köln. Für Wehking ist es bereits die vierte Teilnahme, 2007 und 2009 sicherte er sich jeweils eine Bronzemedaille mit dem Team.

Am ersten Tag sicherten sich im Rudern der Vierer ohne Steuermann und der Leichtgewichts-Vierer ohne bereits die ersten Goldmedaillen für das deutsche Team.

Insgesamt sind rund 13.000 Teilnehmer aus mehr als 170 Ländern in Kasan am Start, in 27 Sportarten werden mehr als 350 Medaillen vergeben. Eurosport berichtet über 120 Stunden von den Weltsportspielen der Studenten, mehr als je zuvor.

Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (adh) hat 220 Athleten nach Russland entsendet, darunter in Ruder-Olympiasieger Philipp Wende, der ehemalige Reckweltmeister Fabian Hambüchen, Romy Tarangul (Judo), Jan Felix Knobel (Leichtathletik), Jan-Philip Glania (Schwimmen) und Kim Bui (Kunstturnen) sechs Teilnehmer der Olympischen Spiele von London.

Die siebenmalige Bui zeigte dabei einen vielversprechenden Auftakt und führte die deutsche Riege zu Team-Bronze. Neben ihr qualifizierte sich auch Lisa-Katharina Hill für das Mehrkampf-Finale, zudem sicherten sich die Deutschen vier Startplätze in den Geräte-Finals.