Las Vegas (SID) - Pius Heinz, Poker-Weltmeister von 2011, ist bei der diesjährigen Auflage in Las Vegas am ersten Tag ausgeschieden. Bereits nach rund acht Stunden war für den 24-Jährigen aus der Nähe von Köln das höchstdotierte Turnier der Welt zum Abschluss der World Series of Poker (WSOP) beendet. "Das war heute nicht gut. Den ganzen Tag habe ich keine gute Karten gehabt", sagte Heinz dem SID: "Ich bin eigentlich zufrieden, wie ich gespielt habe. Aber natürlich regt es einen auf, und man ist enttäuscht."

Vor zwei Jahren hatte Heinz als erster Deutscher das sogenannte Main Event und damit 8,7 Millionen Dollar Preisgeld gewonnen. In diesem Jahr nehmen voraussichtlich erneut knapp 6500 Spieler an dem bedeutendsten Pokerturnier der Welt teil. Das Startgeld beträgt 10.000 Dollar. Insgesamt sind für den Wettbewerb zehn Tage angesetzt, der Gewinner wird allerdings erst Anfang November feststehen.