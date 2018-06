Johor (SID) - Die deutschen Hockey-Männer haben das Drittrunden-Turnier der World League in Malaysia dank eines starken Endspurts gewonnen. Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) setzte sich in einem hochklassigen Finale gegen Argentinien mit 4:2 (2:2) durch, die beiden entscheidenden Treffer markierten Doppeltorschütze Florian Fuchs (67.) und Christopher Wesley (70.) kurz vor dem Ende. Zudem überzeugte Torhüter Felix Reuß mit zahlreichen Paraden.

"Ich freue mich riesig über diesen Sieg. Es war ein unglaubliches Spiel", sagte Kapitän Max Müller und lobte seinen Keeper ausdrücklich: "Felix hat heute sein erstes Finale gespielt und einen großartigen Job gemacht." Das Ticket für die Weltmeisterschaft 2014 (31. Mai bis 15. Juni) in Den Haag hatte Olympiasieger Deutschland schon durch den Halbfinal-Einzug gelöst. In der Vorschlussrunde hatte die Mannschaft von Bundestrainer Markus Weise am Samstag Südkorea mit 3:1 (0:1) besiegt.

In der Hafenstadt Johor ging das deutsche Team im Endspiel am Sonntag durch einen sehenswerten Treffer von Christoph Zeller (22.) und einen Volleyschuss von Florian Fuchs (32.) zunächst zwei Mal in Führung, ehe die Südamerikaner durch Gonzalo Peillat (27./Strafecke) und Matias Paredes (35.) noch bis zum Halbzeitpfiff ausgleichen konnten. Zum Turnierauftakt hatten sich beide Teams in der Gruppenphase noch 1:1 getrennt.