Vichy (SID) - Doppelerfolg für Britta Steffen: Die Olympiasiegerin hat zum Abschluss des Schwimm-Meetings im französischen Vichy gleich zweimal triumphiert. Zwei Wochen vor der WM in Barcelona (19. Juli bis 4. August) distanzierte die 29-Jährige aus Halle/Saale die Konkurrenz über 100 m Freistil mit der guten Zeit von 54,07 um fast eine Sekunde. Auf der halben Distanz lag Steffen in 24,77 Sekunden knapp über ihrer am Vortag aufgestellten Saisonbestzeit (24,76). Das Résumé beim obligatorischen Sieger-Interview fiel etwas zurückhaltend aus: "Ich bin ganz zufrieden, das war erstmal ganz gut."

Stark präsentierte sich im französischen Heilbad auch Marco Koch. Der Darmstädter schwamm am Samstag über 200 m Brust mit Meeting-Rekord von 2:09,40 Minuten erstmals in diesem Jahr unter die 10-Sekunden-Marke. Am Sonntag kam für den Brustspezialisten noch ein Erfolg über die 100 Meter dazu.

Weitere Siege für das deutsche Team, zu dem elf WM-Fahrer gehörten, sicherten Lisa Graf (Berlin/200, 100 m Rücken), Caroline Ruhnau (Essen/100 m Brust), Theresa Michalak (Halle/Saale/50 m Brust), Franziska Hentke (Magdeburg/200 m Schmetterling), Vanessa Grimberg (Stuttgart/200 m Brust), Christian Diener (Potsdam/200 m Rücken) und Jacob Heidtmann (Elmshorn/400 m Lagen).

Vor dem internationalen Saisonhöhepunkt in Spanien bekamen die Zuschauer im gut besetzten Stade Aquatique zudem einen Vorgeschmack auf das, was sich beim Kampf um die Sprinterkrone abspielen könnte: Drei aus den Top Vier der bisherigen Saison standen im Finale über 50 m Freistil bereit. Nach starken 21,64 Sekunden schlug der lautstark angefeuerte Lokalmatador Florent Manaudou knapp vor Weltrekordhalter Cesar Cielo (Brasilien/21,78) und dem Australier James Magnussen (21,86) an.