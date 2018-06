New York (dpa) - Die Zahl der Toten nach dem Zugunglück in Kanada ist auf drei gestiegen. Die Polizei der Provinz Quebec bestätigte, dass nach dem ersten Opfer zwei weitere getötete Menschen gefunden wurden. Es müsse aber mit noch mehr Toten gerechnet werden. Noch immer gebe es Dutzende Vermisste. Das könne aber nicht gleich in Opfer umgerechnet werden. Gestern früh war ein Güterzug mit 73 Kesselwagen voller Rohöl in das Städtchen Lac-Mégantic gerast und war explodiert. Das Feuer wurde erst heute Morgen gelöscht.

