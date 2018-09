Kairo (AFP) Das ägyptische Militär hat "bewaffnete Terroristen" für die schweren Auseinandersetzungen vor dem Sitz der Republikanischen Garde in Kairo verantwortlich gemacht. Die Gruppe habe am Montag im Morgengrauen versucht, den Hauptsitz der Garde in der ägyptischen Hauptstadt zu stürmen, hieß es in einer Erklärung der Armee, aus der die Zeitung "Al-Ahram" auf ihrer Internetseite zitierte. Dabei seien Soldaten und Polizisten angegriffen worden. Ein Beamter sei getötet und mehrere Wehrdienstleistende seien verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.