Kairo (AFP) Bei landesweiten Demonstrationen sind in Ägypten hundertausende Gegner des abgesetzten Staatschefs Mohammed Mursi zusammengeströmt. In der Hauptstadt Kairo versammelten sich am Sonntagabend die Mursi-Gegner insbesondere auf dem Tahrir-Platz, aber auch vor dem Präsidentenpalast. Auch in anderen Landesteilen, insbesondere in der nordägyptischen Metropole Alexandria, gab es Kundgebungen. Mancherorts waren Schüsse zu hören.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.