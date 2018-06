Kairo (AFP) Angesichts der anhaltenden politisch motivierten Gewalt in Ägypten will sich der oberste sunnitische Glaubenslehrer, Großimam Ahmed al-Tajeb, in Klausur zurückziehen. Die derzeitige Übergangsregierung dürfe allenfalls sechs Monate im Amt bleiben, binnen zwei Tagen müsse ein Ausschuss für die "nationale Versöhnung" einberufen werden, forderte Al-Tajeb am Montag im staatlichen Fernsehen. Er werde sich bis zum "Ende der Gewalt" aus dem öffentlichen Leben fernhalten. Innerhalb von zwei Wochen wurden in Ägypten mindestens einhundert Menschen bei politisch motivierten Gewalttaten getötet.

