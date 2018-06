Washington (AFP) Die USA haben die blutigen Zusammenstöße nach dem Sturz des ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi verurteilt. Das Weiße Haus rief die ägyptische Armee am Montag zu "maximaler Zurückhaltung" auf und rügte zugleich Mursis Muslimbrüder wegen des "ausdrücklichen" Aufrufs zur Gewalt. Die Situation in Ägypten habe aber zunächst keine Folgen für die milliardenschwere US-Militärhilfe, sagte der Sprecher von US-Präsident Barack Obama, Jay Carney. "Wir denken, das wäre nicht in unserem besten Interesse."

