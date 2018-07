Kabul (AFP) Der afghanische Geheimdienst hält nach eigenen Angaben einen einheimischen Übersetzer unter dem Verdacht fest, in seiner Zeit als Mitarbeiter von US-Sondertruppen Zivilisten gefoltert und getötet zu haben. Wie der Geheimdienst NDS am Montag in seiner ersten Mitteilung zu dem Fall erklärte, wurde der 2012 im Bezirk Nerch in der Unruheprovinz Wardak tätige Mann im Mai bei einem Spezialeinsatz festgenommen. Bei der Razzia in der südlichen Stadt Kandahar wurden in seinem Besitz demnach drei Schusswaffen, ein Laptop und eine Reihe gefälschter Dokumente gefunden.

