Tokio (dpa) - Die Börse in Tokio hat nach Verlusten an anderen asiatischen Börsen im Minus geschlossen. Der Nikkei-Index verlor 1,4 Prozent auf 14 109 Punkte. Zwischenzeitliche Gewinne gab der Nikkei im späteren Handel wieder ab, nachdem die Börsen in China um über 2 Prozent ins Minus rutschten.

