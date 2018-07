Riga (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat zum Abschluss seines Staatsbesuchs in Lettland für das deutsche System der dualen Berufsausbildung geworben.

Auch junge Letten könnten von einer beruflichen Ausbildung profitieren, "die Unternehmen in die Pflicht nimmt und eine betriebliche Lehre ermöglicht", sagte Gauck am Montag bei einem Mittagessen mit Lettlands Präsident Andris Berzins.

In anderen Gesprächen hob Gauck nach Angaben von Teilnehmern auch die erfolgreiche Sozialpartnerschaft zwischen Unternehmern und Gewerkschaften hervor. Weiteres Thema war die "östliche Partnerschaft" der EU etwa mit der Ukraine.

"Wir wissen alle, von Spanien bis Lettland, von Finnland bis Sizilien: Europa wird eine gute Zukunft haben, wenn Europas Jugend gute Chancen bekommt", sagte Gauck bei seiner Tischrede. Eine gute berufliche Ausbildung sei auch ein Mittel, um die dramatische Abwanderung gerade junger Menschen aus Lettland zu stoppen, an der auch Deutschland kein Interesse haben könne.

Am Nachmittag sollte eine Vereinbarung zwischen beiden Ländern zur Berufsausbildung unterzeichnet werden - "ein wunderbares, konkretes Beispiel dafür, was Europa stark macht: Offenheit und die Bereitschaft voneinander zu lernen", sagte Gauck. Am Abend wurde er zum Staatsbesuch in Estland erwartet.

Bei seinen Gesprächen mit Ministerpräsident Valdis Dombrovskis und mit Parlamentariern in Riga lobte Gauck die lettische Regierung. Sie habe gezeigt, wie es auch in schwierigen Zeiten gelinge, treu und fest zu den europäischen Verpflichtungen zu stehen. Dombrovskis gilt als Architekt des harten Sparkurses, mit dem Lettland auf die Finanzkrise reagiert hat. Das Land führt Anfang 2014 den Euro ein.

