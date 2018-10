Berlin (AFP) Die staatlich geregelte Förderung neuer Solaranlagen dürfte nach Ansicht von Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) 2017 oder 2018 auslaufen. Dann seien Anlagen mit einer Leistung von 52 Gigawatt in Deutschland installiert - und bei dieser Zahl ende die Förderung, erklärte Altmaier am Montag in Berlin. Bislang liefern die Sonnenkollektoren hierzulande jährlich 34 Gigawatt Strom. Altmaier nannte die vor einem Jahr verabschiedete Reform der Sonnenstrom-Subventionen einen "großen Erfolg".

