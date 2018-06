Brüssel (AFP) Die Finanzminister der Euro-Staaten sind am Montag zu Beratungen über neue Milliardenkredite für Griechenland und Konsequenzen aus der Regierungskrise in Portugal zusammengekommen. Entscheidend für die Freigabe der weiteren 8,1 Milliarden Euro Finanzhilfe und deren Auszahlungstermin wird sein, ob die Regierung in Athen die Sparauflagen ihrer internationalen Gläubiger zufriedenstellend erfüllt hat. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) attestierte Griechenland beim Eintreffen in Brüssel zwar "erhebliche Fortschritte", allerdings seien auch "noch lange nicht alle Probleme gelöst".

