München (AFP) Wegen unzureichender Reformanstrengungen wollen Griechenlands internationale Kreditgeber laut einem Zeitungsbericht die nächste Kredittranche später auszahlen als ursprünglich geplant. Die "Süddeutsche Zeitung" erfuhr nach eigenen Angaben am Sonntag, dass die Euro-Finanzminister bei ihrem Treffen am Montag in Brüssel beschließen würden, die vereinbarte nächste Kredittranche von 8,1 Milliarden Euro nicht wie ursprünglich geplant Ende Juli auszuzahlen. Die Summe solle erst später und aufgeteilt in mehrere Raten an Athen fließen.

