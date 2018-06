Brüssel (AFP) Die sogenannte Troika aus Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB) und Internationalem Währungsfonds (IWF) hat ihre Verhandlungen mit der Regierung in Athen am Montag offiziell abgeschlossen. In einer Erklärung wenige Stunden vor Beginn des Treffens der Euro-Finanzminister in Brüssel hieß es, die Expertenmission und die griechischen Behörden hätten eine "vorläufige Einigung" über die "notwendigen wirtschaftlichen und politischen Reformen" erzielt.

