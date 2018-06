Riva del Garda (dpa) - Schon zwei Tage vor dem 28. Geburtstag hat Mario Gomez sein am meisten gewünschtes Geschenk erhalten. Der Fußball-Nationalstürmer darf wie erhofft für eine Millionen-Ablöse zum AC Florenz wechseln.

Gomez muss nicht länger im Trainingslager des FC Bayern München am Gardasee Frust schieben. "Es war der Wunsch von Mario Gomez, vom FC Bayern in Richtung Florenz zu wechseln. Wir haben jetzt eine für alle Parteien faire Basis dieses Wechsels gefunden", erklärte Karl-Heinz Rummenigge.

Gomez sagte bei FCB.tv, es sei eine "schwierige Entscheidung" für ihn gewesen, "den besten Verein der Welt zu verlassen". Er blicke auf "vier wunderschöne Jahre" in München zurück, gekrönt durch das letzte. "Bayern München hat mir den größten Wunsch, den man als Fußballer haben kann, ermöglicht: den Champions-League-Titel", sagte Gomez: "Es ist ein sehr großer Schritt für mich, jetzt wegzugehen."

Rummenigge hatte sich nach eigenen Angaben am Mittag in einem Telefonat mit Andrea Della Valle, dem Präsidenten des italienischen Erstligisten, grundsätzlich über den Transfer verständigt. Das Schriftliche soll nach Vereinsangaben in den nächsten Tagen folgen. Die Ablösesumme für Gomez, für den die Münchner 2009 rund 30 Millionen Euro an den VfB Stuttgart überwiesen, könnte je nach dessen Erfolgen in Florenz am Ende wohl um die 20 Millionen Euro betragen.

Der Vertrag des 58-maligen Nationalspielers in München lief ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2016. Der Torjäger hatte jedoch in der vergangenen Saison seinen Status als Stürmer Nummer 1 an Mario Mandzukic verloren. Er will aber in der bevorstehenden WM-Saison Stammspieler sein. "Ich liebe den Fußball und wollte einfach mehr spielen", sagte Gomez. Diese Möglichkeit sehe er in Florenz, wo "ein toller, offensiver Fußball" gespielt werde. In der Serie A kann er sich ab sofort mit seinem Nationalmannschafts-Konkurrenten Miroslav Klose (Lazio Rom) messen.

Gomez hat in vier Jahren in 172 Pflichtspielen 112 Tore für den Rekordmeister erzielt. "Wir haben mit Mario in den vergangenen vier Jahren eine gemeinsame erfolgreiche Zeit erlebt. Als Höhepunkt steht hier ohne Frage das Triple in der gerade abgelaufenen Saison", äußerte Rummenigge: "Ich darf Mario für seine Leistungen im Namen des gesamten FC Bayern sehr herzlich danken und wünsche ihm für seine Zukunft in Florenz viel Erfolg und alles Gute." Gomez wurde mit dem FC Bayern jeweils zweimal deutscher Meister und DFB-Pokalsieger.

Gomez wird aus dem Trainingslager des FC Bayern am Gardasee womöglich noch am 8. Juli abreisen. Nach dem Medizincheck in Florenz soll er beim letztjährigen Tabellenvierten der Serie A einen Vierjahresvertrag erhalten. Der neue Bayern-Trainer Pep Guardiola hatte den Angreifer in den bislang drei Testspielen der Saisonvorbereitung nicht eingesetzt.

Der Wechsel konnte auch die bisherigen Teamkollegen von Gomez nicht mehr überraschen. Die Dinge würden sich "manchmal schnell ändern im Fußballgeschäft", meinte Arjen Robben am Montag in Riva del Garda kurze Zeit vor der Verkündung des Transfers. Er geht davon aus, dass Gomez auch in Florenz als Tormaschine funktionieren wird: "Er ist immer noch einer der besten Stürmer in Europa. Wo er auch hingeht, Mario ist ein wichtiger Spieler für jede Mannschaft."