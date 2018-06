Duisburg (dpa) - Das Warten hat ein Ende: Der MSV Duisburg fällt nicht in die totale Fußball-Bedeutungslosigkeit und wird in der nächsten Saison in der 3. Liga spielen. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, erfüllt der Zweitliga-Zwangsabsteiger die wirtschaftlichen Kriterien für die kommende Saison. Gut 40 Tage nach der Verweigerung der Zweitliga-Lizenz kann der MSV damit nun endlich konkret für den Neuanfang in Liga drei planen. "Wir sind mit allen, denen unsere Zebras am Herzen liegen, überglücklich", sagte MSV-Vorstandschef Udo Kirmse.

