Jaunde (SID) - Kameruns Fußball mit Nationaltrainer Volker Finke steht weiter vor einer ungewissen Zukunft. "Die Geschichte ist richtig kompliziert", sagte der 65 Jahre alte ehemalige Bundesliga-Coach dem kicker: "Wir sind momentan eigentlich inexistent, und keiner weiß, wie es weitergeht."

Der Weltverband FIFA hatte den viermaligen Afrika-Meister in der vergangenen Woche wegen staatlicher Einmischung vorläufig suspendiert. Die FIFA teilte mit, dem nationalen Verband FECAFOOT sei es bis zur Korrektur der Mängel untersagt, an sämtlichen Wettbewerben teilzunehmen. Eine Kommission müsse die laufenden Geschäfte des Verbandes führen, die Statuten überarbeiten und neue Wahlen des Verbandspräsidenten organisieren.

"Ich hoffe, dass diese Kommission jetzt schnell ihre Arbeit aufnimmt", sagte Finke, in Deutschland Trainer des SC Freiburg und Sportdirektor beim 1. FC Köln: "Denn aktuell dürfen wir nicht mal ein Testspiel für den FIFA-Termin im August ausmachen. Wir sind zur Untätigkeit gezwungen."

Der Verband selbst hatte die FIFA für die drakonische Strafe bereits scharf kritisiert - vor allem, weil die Suspendierung auch ein Transferverbot kamerunischer Spieler in andere Ligen umfasst. "Wenn ein junger Kameruner von einem Klub wie Arsenal (London, d. Red.) umworben wird, kann er dort nicht hingehen, weil der Verband nicht in der Position ist, ihm ein internationales Transfer-Zertifikat zu geben", sagte FECAFOOT-Sprecher Junior Binyam: "Wenn die Suspendierung nicht bis September aufgehoben wird, wird Kamerun nicht mehr in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft spielen können."

Finke, der erst seit Mai Nationaltrainer des zentralafrikanischen Landes ist, beteuerte bereits: "Auf jeden Fall bleibe ich erst mal. Das alles ist für Außenstehende schwer nachvollziehbar."

Zuvor hatte Kamerun am grünen Tisch noch drei Punkte zugesprochen bekommen. Die FIFA wertete die 0:2-Niederlage gegen Togo wegen des Einsatzes des gesperrten togolesischen Mittelfeldspielers Alaixys Romao in einen 3:0-Sieg für Kamerun um. Die unzähmbaren Löwen würden als Tabellenführer in den Showdown am letzten Spieltag gegen Verfolger Libyen (6. September) gehen - wenn sie denn dürfen.